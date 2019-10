Petitie tegen verhoging wegenbelasting: 'Dit is er stiekem doorheen geduwd'

Automobilisten in Brabant gaan in vier jaar tijd 10,4 procent meer wegenbelasting betalen, en dat stemt niet iedereen gelukkig. Waalwijker Niels Aussems is een petitie gestart om de verhoging van tafel te vegen.

Inmiddels hebben vijfhonderd Brabanders het bezwaar ondertekend. Volgens Aussems wisten veel van hen niet dat ze per 2020 meer belasting moeten gaan betalen. ''Dit is er stiekem doorheen geduwd. Vrijwel niemand staat hierachter.''

Het provinciebestuur maakte in september bekend de wegenbelasting vier jaar lang ieder jaar met 2,5 procent te verhogen. De jaarlijkse verhoging betekent dat de bezitter van een benzineauto over vier jaar 12,50 tot 20 euro meer kwijt is.

"Hier is niet voor gestemd"

Aussems is fel tegen dit besluit. Volgens de actievoerder is er in de verkiezingen voor Provinciale Staten geen woord gerept over de extra belasting. ''Het is onzinnig dat Brabanders meer moeten gaan betalen terwijl er ook mensen van buiten de provincie over onze wegen rijden. Waarom is er geen tarief voor heel Nederland?''

Brabant is een van de provincies waar de automobilisten momenteel het minste betalen aan wegenbelasting. Met de verhogingen komt Brabant op ongeveer het gemiddelde van alle twaalf provincies uit.

Aussems eist dat het provinciebestuur opnieuw om de tafel gaat en naar een oplossing zoekt die de inwoners niet in de portemonnee raakt. Hij hoopt dat wanneer de petitie tienduizenden keren wordt ondertekend hij hiervoor druk kan uitoefenen. ''Maar ook bij een paar honderd handtekeningen ga ik langs bij het provinciehuis.''