Een 16-jarig burgerraadslid, het kan straks in Tilburg

Je kunt op je 16e al burgerraadslid in Tilburg worden. De gemeenteraad is hiermee akkoord. De verlaging was een idee van de jongerenpartij ONS Tilburg. Die partij wil jongeren al jong laten meedoen met de politiek. Tilburg telt zeker 19 burgerraadsleden die vooral kleinere partijen helpen het raadswerk te kunnen doen.

Door de leeftijd van burgerraadsleden te verlagen naar 16 jaar en het ontwikkelen van een lesprogramma wil de gemeente jongeren beter betrekken bij de politiek. Daarnaast is het idee dat het beleid dat de gemeente maakt vóór jongeren beter aansluit als dat mét jongeren wordt gemaakt.

Er zijn nog niet veel gemeenten die 16-jarige burgerraadsleden hebben. In Brabant kunnen alleen in Nuenen en in Boekel jongeren al als burgerraadslid aan de gang.

Kiesrecht

De gemeente Tilburg wil ook aan het Rijk vragen of ze mogen meedoen aan een experiment om het kiesrecht te verlagen naar 16 jaar. Dan kunnen jongeren zich verkiesbaar stellen op hun 16e en zelf ook gaan stemmen. Of dat ook doorgaat is niet zeker.