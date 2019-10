Yori stottert al z'n hele leven en geeft 4 tips aan niet-stotteraars

Het zijn haastige tijden, waarin we niet altijd tijd hebben om naar elkaar te luisteren. Dat merkt stotteraar Yori Eichhorn (30) uit Heeze, helaas maar al te vaak. In gesprekken blijkt dat niet iedereen genoeg tijd heeft om naar hem te luisteren en zelfs zinnen voor hem afmaakt. Daarom op Internationale Stotterdag een paar tips: 'Wat moet je wel en niet doen in een gesprek met iemand die stottert?'

Geen zinnen afmaken

Veel dingen vinden stotteraars niet zo prettig in gesprekken, maar één ding springt er wel heel erg uit. "Het afmaken van een zin. Dat staat echt op nummer één voor veel stotteraars", vertelt Yori. Het is vaak niet opzettelijk, natuurlijk, toch vinden veel stotteraars het niet prettig. "Het is niet fijn dat je niet zelf kan zeggen wat je wilt zeggen."

Wacht de stiltes af

Vanwege het stotteren gebruikt Yori meerdere spreektechnieken. Zo maakt hij kortere zinnen en laat hij af en toe een stilte vallen na een punt. Die stilte is soms wat langer. "Mensen hebben dan de neiging om die stilte op te vullen", legt hij uit. Mensen haken dan eigenlijk te snel in en hierdoor kan hij niet altijd z'n hele verhaal vertellen. Het beste is dus om even af te wachten of er niet nog een zin komt.

Praat rustig en neem de tijd

"Mensen hebben tegenwoordig heel veel haast. En dat merk je ook in gesprekken", vertelt Yori. Mensen nemen de tijd niet om te luisteren. Voor hem werkt het als iemand wél de rust heeft voor een gesprek. "Dan praat ik zelf ook rustiger en stotter ik niet."

'Zeg niet dat het niet erg is'

Mensen bedoelen het misschien goed, toch is het volgens Yori niet altijd fijn als iemand over je stotteren zegt: 'Het is helemaal niet erg'. "Vroeger gebeurde dat echt heel vaak. Mensen vullen dan voor jou in dat het niet erg is om te stotteren. Maar ik zat er juist wel heel erg mee dat ik dat deed", legt hij uit. Ook niet fijn: 'Doe maar rustig aan'. "Dat hoor ik nog steeds wel eens."

Tegenwoordig spreekt Yori mensen er ook op aan als ze dit soort dingen zeggen of doen. "Daar moet je wel durven, want daar is moed voor nodig. En als mensen er niet mee om kunnen gaan dan laat ik die gewoon lekker links liggen", vertelt hij.