Op de A50 van Nistelrode naar Veghel stond een file van ruim tachtig minuten. Dit kwam door een ongeluk met drie personenauto's. Beide rijstroken waren afgesloten, maar de weg is inmiddels weer vrij.

Het verkeer werd omgeleid via de vluchtstrook. Volgens Rijkswaterstaat is er een berger aanwezig, dus de verwachting is dat de problemen snel oplossen.