De buren van Annemie moesten onderduiken, in hun huis kwamen NSB'ers wonen

Annemie Lammers woont bij het uitbreken van de oorlog samen met haar ouders Wim en Toos en zusje Madelene in de Moliusstraat in Den Bosch. In die tijd een typische ambtenarenwijk. De familie Lammers woonde op nummer 22 en op nummer 20 woonden hun joodse buren, de familie Jakobs.

"Ineens was het huis van de familie Jakobs leeg. Ze moesten onderduiken. Vertrokken, maar niemand wist waar naartoe", vertelt Annemie. "In het huis van de familie Jakobs kwamen nieuwe mensen te wonen: NSB'ers. Ik merkte aan mijn ouders dat ze op hun hoede waren. Het voelde niet veilig.”

Annemie Becx als peuter in de sneeuw voor hun huis in de Moliusstraat in 1940.

Kokosmat

Eind oktober 1944 werd er fel gestreden om de bevrijding van Den Bosch. Duitse V1-bommen vlogen over de stad. Een spannende en onzekere tijd. Zodra de bom geen geluid meer maakte kon deze ieder moment ontploffen.

Annemie: "Ik stond op een stoel in de keuken mijn tanden te poetsen en was klaar om naar de kerk te gaan. Mijn moeder lag boven ziek op bed en mijn zusje was bij haar. Mijn vader zag ineens een bom, greep me vast en we doken samen naar de grond op de kokosmat."

Annemie Becx op een schoolfoto in juni 1945,

Vader Wim ging op zijn dochter liggen om haar te beschermen. "Niet veel later hoorden we een heel harde knal. De bom was even verderop ingeslagen. Door de luchtdruk werden alle ruiten uit ons huis geblazen."

Annemie vertelt dat hun gezin daarna naar Vught is gegaan om bij opa en oma te schuilen. “Alsof er daar geen oorlog was", zegt Annemie. Haar opa had een huis met een kelder gebouwd waarin de hele familie kon schuilen.

Na de oorlog bezocht Annemie (links op de foto) nog regelmatig haar schuilplek, zoals in de zomer van 1947.

Ondergedoken aan de overkant

Wat er precies met de joodse familie Jakobs van nummer 20 was gebeurd, wist niemand. Pas na de oorlog werd duidelijk dat ze niet ver weg waren geweest. Annemie: "Ze hadden al die tijd aan de overkant ondergedoken gezeten, op nummer 35 bij de familie Dijksterhuis. Daar zaten meerdere onderduikers in huis." Doeke Dijksterhuis steunde op meerdere fronten het verzet.

Dankzij Dijksterhuis, overleden in 1979, overleefden meerdere onderduikers de oorlog. Een aantal van hen emigreerde na de oorlog naar Canada of Amerika. Annemie: "Het NSB-gezin was inmiddels ook vertrokken. De familie Jakobs is na de oorlog niet meer teruggekeerd in de straat. Ik heb ze helaas nooit meer gezien."