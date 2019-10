Lekker griezelen en laat je fotograferen op een wereldberoemd zebrapad, en nog drie weekendtips

Bevrijdingsfeest Polonia in Breda (zaterdag)

Op 29 oktober 1944 werd Breda bevrijd door de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Stanislaw Maczek. De Poolse vereniging Polonia houdt daarom een feestelijke bevrijdingsavond met muziek en dans. De avond wordt gehouden in gemeenschapshuis Vianden aan de Viandenlaan 5 in Breda en is voor iedereen die de bevrijding van Breda mee wil vieren. Het wordt een avond met Poolse, Nederlandse en internationale muziek. Daarnaast worden er Poolse en Nederlandse hapjes geserveerd en is er volop gelegenheid om te dansen. Ook zijn er optredens van zang- en dansgroep Cracovia uit Eindhoven, Harmonieorkest Abdera uit Breda en Disco La Danza. Het begint om 20.30 uur en de entree is gratis. Vanaf het station rijden de buslijnen 132 en 7 richting de Viandenlaan.

Halloween in Oirschot (zaterdag)

In het centrum van Oirschot is het komende zaterdag voor het vijfde jaar op rij griezelen en volop spanning en sensatie bij het Halloween Oirschot. Via een speciale route door de steegjes van het centrum in Oisterwijk belanden de bezoekers van de ene scarry zone in de andere. Onderweg word je flink getest of je wel stevig in je schoenen staat. Tenminste: als je durft. Op de route zijn escape routes (ook voor de kleintjes), muziek, dans, workshops pompoenen, toneel en verschillende show's. De entree is 2,50 euro voor iedereen die ouder is dan twaalf jaar. Kom je met de auto, bus, trein of te voet? Plan hier je route. Blijf je liever dichter bij huis? Check dan de plaatselijke media want er is vast wel een Halloweenfeest ook bij jou in de buurt!

Pasar Malam in Eindhoven (vrijdag tot en met zondag)

Saté ajam, rendang, sambal badjak, gado gado, rendang of pisang gorang. En al deze lekkernijen afgeblust met een Bintang biertje of een glas Tjendol. Komend weekend is het Beursgebouw in Eindhoven het stralende middelpunt van de Pasar Malam Stellar. In het beursgebouw staan zo'n tachtig kramen opgesteld met allerlei lekkernijen. Maar er zijn ook andere producten uit Azië te koop. Zoals houtsnijwerk, sieraden, tassen, kleding en (Indonesische) kookboeken. Uiteraard ontbreken de muzikale klanken van de Gordel van Smaragd niet. Vrijdag en zaterdag is de Pasar Malam geopend van 13.00-22.00 uur. Zondag opent de markt om 12.00 uur en sluit om 19.00 uur.

Sledehondenwedstrijden in Knegsel (zaterdag en zondag)

Zaterdag en zondag staat voor de 31e keer de spectaculaire sledehondenwedstrijd van de Kivo Kempentrail op het programma. In totaal nemen bijna honderdvijftig teams deel uit binnen- en buitenland. De teams leggen een parcours af van ongeveer 4,5 kilometer waarbij de slede wordt voortgetrokken door maximaal veertien honden. Het team met de snelste tijd is winnaar. Er wordt in verschillende klassen gestreden om de eer. Aan de wedstrijd neemt ook Europees Kampioen Stefan Donker uit Zevenbergschen Hoek deel. De wedstrijden op het terrein aan de Molenvelden beginnen om 10.00 uur en zijn om 14.00 uur afgelopen. Vanaf Eindhoven naar Knegsel kun je het beste buslijn 119 nemen en in Veldhoven overstappen op buslijn 294. Vanaf halte Het Groen in Knegsel is het nog een kwartier lopen naar het wedstrijdterrein.

Beatlemania in Geldrop (zondag)

Nog steeds ongekend populair. The Fab Four: John, Ringo, Paul en George ofwel The Beatles. In het Centrum Hofdael aan de Molenstraat in Geldrop is het zondag vanaf 13.00 uur smullen voor de Beatle-fans tijdens de Beatlemania Marketplace. Op deze markt is van alles te koop van en over de populaire band. In de theaterzaal kun je bovendien genieten van concertoptredens en filmfragmenten van de band. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om Azing Moltmaker de hand schudden. Hij is eigenaar van het Beatlesmuseum in Alkmaar. En als toetje kun je nog het beroemde zebrapad op Abbey Road oversteken. Vergeet niet om dé foto te maken. De entree is gratis. Vanaf station Eindhoven of Helmond rijden de buslijnen 24 of 320 richting Geldrop.

