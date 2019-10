Met sonarboot op zoek in het Markkanaal naar de vermiste Sacco Tange

De zoektocht begon dinsdagochtend rond half elf bij de sluis van het Oosterhoutse kanaal. Daarna wordt verder gezocht in de richting van de rivier de Mark. De politie zoekt hier, omdat hij hier mogelijk langs kwam bij een wandeltochtje.

Afgelopen zondag was er nog een grote zoekactie naar de 53-jarige Oosterhouter. Ongeveer 250 vrijwilligers zochten samen met de politie in de bossen rondom Den Hout, waar Tange vaak wandelde. Dit leverde echter niets op. Daarom zoekt de politie nu verder. "Mogelijk gaan we ook nog de wateren in het bos bij Den Hout doorzoeken", vertelt woordvoerder Erik Passchier.

Spoorloos

Tange is zondag tussen negen en tien uur 's ochtends voor het laatst gezien bij zijn huis in Oosterhout. Sindsdien ontbreekt elk spoor. De politie heeft gekeken of de man in de tussentijd nog ergens zijn pinpas heeft gebruikt, waardoor zijn verblijfplaats zou kunnen worden afgelezen, maar dat leverde niets op.

Het is niet bekend wat er met de man is gebeurd. De politie houdt rekening met alle scenario's. Passchier: "De meest waarschijnlijke toedracht is dat het om een ongeluk gaat."