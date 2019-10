Verbindingsweg tussen de A16 en de A58 bij Breda weer vrij na ongeluk met vrachtwagen

De verbindingsweg tussen de A16 (Antwerpen-Breda) en de A58 (Breda-Tilburg) was dinsdagmiddag dicht vanwege een ongeval. De weg is inmiddels weer vrij.

Het ongeluk gebeurde rond half een. Een auto en een vrachtwagen botsten met elkaar. Hierdoor raakte de auto van de weg. Een traumahelikopter is op de snelweg geland.

Niet ernstig

De vier inzittenden van de auto zijn volgens de politie niet ernstig gewond geraakt, maar zijn wel nagekeken in het ziekenhuis. Wanneer de weg weer vrij is, is nog niet bekend.