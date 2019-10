Scooterdief verstopt zich met knuppel op zolder in Breda

Een week geleden werd een scooter gestolen uit de voortuin van een huis aan de Trompenburgstraat. Die werd op een opvallende manier teruggevonden. Nadat het signalement van de dader was verspreid, ging de eigenaar zelf in de wijk op zoek.

De eigenaar vond zijn scooter slechts 500 meter verderop, in de Barbaralaan. De politie ging kijken, maar de man liet de agenten niet binnen. Een week later, dinsdagochtend dus, nam de politie nog een kijkje, dit keer met een machtiging. De man zat op zolder met een knuppel in zijn handen. Hij is geboeid naar het bureau gebracht.