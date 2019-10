Oma Stien (88) beroofd van trouwring en horloge van haar net overleden man

"Je hebt geen gevoel als je zoiets doet. De kaarsjes branden dag en nacht bij de foto van opa. De bidprentjes liggen ernaast en er staat een rouwboeket op tafel. Dan weet je dat er iets aan de hand is", zegt Christel Rombouts.

Ze vertelt dat de overvaller het sleutelkastje voor de thuiszorg van de muur heeft getrokken en zo de sleutel van de seniorenwoning heeft bemachtigd. "Het is echt dik en hard staal, zo'n kastje krijg je niet zomaar los en open. Dat moet de overvaller ergens anders gedaan hebben, want het kastje is spoorloos."

De indringer is met de sleutel binnengekomen, terwijl oma Stien lag te slapen. "Hij heeft haar uiteindelijk ook wakker gemaakt en om geld gevraagd. Dat was er niet, maar hij heeft toch verder gezocht." De dader heeft vervolgens de trouwring, een horloge, een ketting, een armbandje en bankpassen meegenomen.

Tekst gaat verder onder de foto.

De gestolen trouwring en het horloge van de overleden Leo Koppen

Dat de overvaller door sensoren in het licht kwam te staan en oma een alarmknop droeg, deerde de man niet. "Hij ging koelbloedig verder met zijn zoektocht." Na de overval heeft ze haar zoon gebeld en die trof een ontredderde moeder en een complete ravage aan. "Alles lag overhoop!"

Emotionele waarde

Veel geld is de buit niet waard, maar de spullen zijn onvervangbaar en van grote emotionele waarde voor de familie en vooral voor oma Stien. "Opa is twee weken geleden na een kort maar intens ziekbed overleden."

In de geelgouden ring staat een inscriptie: ‘Stien 22/06/1957'. Het wrange aan de diefstal is dat oma de trouwring al een paar keer had laten vallen en alle spulletjes van opa in een doosje waren gestopt zodat ze niet kwijt zouden raken, vertelt haar kleindochter.

De dader heeft die spulletjes daarna in een tasje van uitvaartverzorger DELA gedaan waar nog alle overgebleven bidprentjes in zaten en alles meegenomen. "Het is onwerkelijk, je kan er met je hoofd gewoon niet bij", zegt Christel.

Kwetsbaar

Oma Stien lijdt aan kanker en kan met hulp van de thuiszorg en familie in haar seniorenwoning blijven wonen. "Het is heel pijnlijk dat zij zo kort na het overlijden van opa het slachtoffer wordt van zo'n laffe diefstal."

Het is de 88-jarige niet in de koude kleren gaan zitten. "Oma reageert apathisch, alsof ze alle emoties niet meer kan verwerken. We hebben daarom ook de huisarts gevraagd langs te komen en met haar te praten." Ondanks de emotionele klap die haar oma heeft gehad, is Christel ervan overtuigd dat ze er bovenop komt. "Ze is een taaie, hoor." Toch is ze wel blij dat de dader geen geweld heeft gebruikt tegen haar grootmoeder.

Hoop

Oma Stien en haar familie hopen dat de overvaller spijt krijgt en op zijn minst de trouwring in de bus stopt. "Wellicht dat hij toch een beetje een hart heeft en hem anoniem terugbezorgt."

Wat dat betreft had Christel liever gehad dat de indringer de televisie, stereo en andere apparatuur had meegenomen. "Als dat weg is, is het balen, maar dat vervang je en je gaat verder. Dat is met deze spullen een heel ander verhaal."

Naast het ongeloof en een sprankje hoop, is er ook veel woede. Het bericht op Facebook laat daar geen twijfel over bestaan: "We hopen voor jou van harte dat we je nooit tegen mogen komen." De politie heeft sporen- en buurtonderzoek gedaan, maar of daar iets uit is gekomen, is bij de familie nog onbekend.