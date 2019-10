De politie heeft dinsdagmiddag twee drugslabs gevonden bij een woonwagenkamp aan de Rugdijk in Tilburg. Een verdachte is aangehouden.

In één van de twee labs wordt amfetamine geproduceerd. Het gaat om een pand van drie bij vijf meter. Over het andere lab is nog niets bekend.

De politie kwam de laboratoria op het spoor na tips van buurtbewoners over een gekke geur.



Later meer.