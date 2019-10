Twee drugslabs gevonden op woonwagenkamp in Tilburg, een verdachte aangehouden

De politie heeft dinsdagmiddag twee drugslabs gevonden op een woonwagenkamp aan de Rugdijk in Tilburg. Een verdachte is aangehouden, een andere persoon is gevlucht.

In een van de twee labs wordt amfetamine geproduceerd. Het gaat om een pand van drie bij vijf meter. Het tweede lab is gevestigd in de berging van een andere woonwagen. De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) is ter plaatse voor onderzoek. Ook zou er een rechter-commissaris zijn aangekomen om te bepalen of en welke andere woonwagens doorzocht gaan worden.

De omgeving van het woonwagenkamp is afgesloten en op strategische plekken staan agenten om de voortvluchtige verdachte op te vangen.



De politie kwam de laboratoria op het spoor na tips van buurtbewoners over een vreemde geur.

