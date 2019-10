Geluidswal bij spoor Den Bosch mag niet ten koste gaan van bomen: 'Het zijn de longen van de wijk'

DEN BOSCH -

Ze hebben allemaal een grote, witte strik gekregen, de 34 platanen aan de Boschveldweg in Den Bosch. Alsof de buurt ze omhelst en eigenlijk is dat ook zo. Meer dan honderd bewoners van de wijk ’t Zand waren dinsdagavond op een informatiebijeenkomst van de gemeente over de komst van een trilwand naast het spoor, waarvoor oude platanen moeten wijken.