Busbranden bij Arriva: in hoger beroep 3,5 jaar cel geëist tegen Tilburger Berry van D.

Tegen voormalig buschauffeur Berry van D. uit Tilburg is dinsdag in hoger beroep 3,5 jaar cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Van D. werd in augustus 2018 veroordeeld tot drie jaar cel voor brandstichting bij zijn voormalige werkgever Arriva.

Het busbedrijf werd een jaar eerder geteisterd door brandstichtingen. Zo brandden in september 2017 vijf bussen uit bij de remise aan de Fatimastraat. Ook veroorzaakte Van D. brand in een kantoorunit en stal hij een Arriva-bus die hij later ook in vlammen liet opgaan.

Tegen de 30-jarige Tilburger werd woensdag ook een proeftijd van drie jaar in combinatie met bijzondere voorwaarden geëist. De uitspraak is over twee weken.

