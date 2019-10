Medewerkers jeugdzorg protesteren bij stadhuis Breda

Medewerkers van Juzt laten van zich horen in het stadhuis in Breda. (Foto: Dion Sillen)

Tientallen jeugdzorgmedewerkers van Juzt hebben dinsdagavond geprotesteerd voor en in het gemeentehuis van Breda. Binnen was een besloten vergadering aan de gang over de toekomst van de jeugdzorginstelling. "Officieel weten wij van niets", zegt FNV-woordvoerder Janny Koppens.

Om zeven uur dinsdagavond hadden zich tientallen actievoerders bij de ingang van het stadhuis verzameld. In het kader van 'wij willen gehoord worden' werd er een lawaai-actie gehouden. De actievoerders bleven nog anderhalf uur hangen omdat ze na afloop van de bijeenkomst de besluiten wel zouden mogen horen.

De toekomst van de jeugdzorgorganisatie Juzt is hoogst onzeker. Nu een overname is afgeketst, is het onduidelijk hoe de jeugdzorg in West-Brabant de komende jaren wordt geregeld.

Vooraf had Janny Koppens goede hoop dat dinsdagavond duidelijk wordt wat de toekomst voor de Bredase afdeling van Jutzt wordt. "Er zijn geruchten dat de afdeling in Breda met steun van de gemeente kan blijven. In Bergen op Zoom zouden de deuren sluiten. Maar dat is wat in de wandelgangen rondgaat", aldus Koppens.

Duidelijkheid

De zeshonderd medewerkers van de West-Brabantse jeugdzorginstelling vragen al langer om duidelijkheid. Er zijn 16 gemeenten in West-Brabant waar Jutzt zit. Donderdagmiddag om vijf uur verloopt een ultimatum van vakbond FNV. Als dan niet meer helderheid is over de toekomst van de instelling, worden de protesten ingrijpender door stakingen en het weigeren van nieuwe kinderen.

Woensdagavond wordt een vergelijkbare lawaai-actie gehouden in Bergen op Zoom.