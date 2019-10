Medewerkers van jeugdzorginstelling Juzt protesteren bij gemeentehuis van Breda

Medewerkers van Juzt laten van zich horen in het stadhuis in Breda. (Foto: Dion Sillen)

BREDA -

Tientallen medewerkers van Juzt hebben dinsdagavond geprotesteerd voor en in het gemeentehuis van Breda. Binnen was een besloten vergadering aan de gang over de toekomst van de jeugdzorginstelling. "Officieel weten wij van niets", zegt FNV-woordvoerder Janny Koppens.