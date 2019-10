Zoektocht naar vermiste Sacco Tange gaat verder, politie speurt met boot en hond in Put van Caron

Dinsdag zocht de politie met een sonarboot op het Markkanaal naar Tange. Dit leverde niks op. Afgelopen zondag was er ook al een grote zoekactie, eveneens zonder resultaat.

Tange werd zondag 13 oktober tussen negen en tien uur 's ochtends voor het laatst gezien bij zijn huis in Oosterhout. Het is niet bekend wat er met hem is gebeurd. De politie houdt rekening met alle scenario's.