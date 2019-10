Man (22) opgepakt voor openen kindergraf en stelen van urnen in Veldhoven en Eindhoven

Een 22-jarige man uit Eindhoven is dinsdag aangehouden voor meerdere gevallen van grafschennis en diefstallen vanaf begraafplaatsen. Het onderzoek naar de grafschennissen begon begin juni, na twee gevallen van grafschennis op dezelfde begraafplaats in Veldhoven.

De politie heeft het huis van de verdachte en twee plekken in Veldhoven doorzocht. Hierbij werden onder meer asresten gevonden. De recherche probeert met man en macht vast te stellen van wie die resten zijn.

Kindergraf geheel geopend

In een van de gevallen van grafschennis in Veldhoven was een kindergraf geheel geopend. Dit gebeurde begin juni. In het andere geval werd in het graf gegraven. De graven leken volgens de politie min of meer willekeurig gekozen doelwitten te zijn.

Tijdens het onderzoek kreeg de politie het vermoeden dat dezelfde verdachte bij meerdere vernielingen en diefstallen van urnen betrokken was, onder andere vanaf een begraafplaats aan de Anthony Fokkerweg in Eindhoven. Onderzoek naar deze, volgens de politie ook ogenschijnlijk willekeurige, diefstallen had tot op dat moment niets opgeleverd.

Motief onduidelijk

De recherche doet nu onderzoek naar in totaal tien concrete zaken van diefstallen vanaf en vernielingen op begraafplaatsen in de regio. De politie kwam de nu aangehouden verdachte op het spoor na enkele bruikbare tips die binnenkwamen. De man van 22 zit vast en wordt uitgebreid gehoord. "Over zijn beweegredenen is vooralsnog geen duidelijkheid", laat de poitie woensdag weten.

In het huis van de verdachte en op twee plekken in Veldhoven heeft de politie dus onderzoek gedaan. Hierbij werden onder meer asresten gevonden die vermoedelijk afkomstig zijn van diefstallen bij crematoria en begraafplaatsen. Over de twee plekken in Veldhoven die de politie heeft doorzocht, doet ze verder geen mededelingen.

Mogelijk nog meer gevallen van grafschennis

De nabestaanden van de kinderen in de getroffen graven, de eigenaren van de gestolen urnen en de beheerders van de begraafplaatsen zijn inmiddels vrijwel allemaal door de politie geïnformeerd over de aanhouding van de Eindhovenaar.

De politie heeft nog geen van de gevonden spullen terug kunnen geven, laat ze weten.

De politie houdt er rekening mee dat er mogelijk meer, soortgelijke diefstallen in de regio zijn geweest waar zij nog niks van weet. Slachtoffers wordt gevraagd dit alsnog te melden.