Eindhovenaar (90) slachtoffer nieuwe babbeltruc: 'verplegers' nemen bloed af en plunderen rekening

Toename babbeltrucs bij ouderen.Verschillende vormen van zogenaamde babbeltrucs bij ouderen steken weer de kop op. Waarschuw uw ouders of grootouders. Ook opnemen van meterstanden is een populaire methode.Zomaar een zeer recent (schandalig) voorbeeld uit Eindhoven:Een man en vrouw bellen aan bij een 90-jarige, alleenwonende man in de wijk. Meneer is zeer slecht ter been en besluit de voordeur te openen. Een man en vrouw staan voor zijn deur. De vrouw begint direct met een overrompelend verhaal over een griepepidemie welke heerst en hoe gevaarlijk dit wel niet is voor ouderen zoals meneer. Druk pratend wekken ze vertrouwen met het verhaal en komen binnen bij meneer. Meneer wordt in zijn stoel begeleid en er komt een tasje met wat "meetinstrumenten" tevoorschijn. De man is intussen aan het rondneuzen in de woning. Er wordt een klemmetje op de vinger van meneer gezet, er moet een druppel bloed afgenomen worden om iets te meten. "Oei dat is niet best" blijkt uit de meting. "Hiervoor hebben we gelukkig een pilletje, die moet besteld worden, graag even 1 euro pinnen". Jullie raden het al... Deze aardige "hulpverleners"/"verplegers" rennen direct naar een pinautomaat om de rekening van meneer te plunderen. Ongelooflijk dat deze twee dit kunnen doen #geengeweten #politie basisteamdekempen