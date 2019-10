Eindhovenaar (90) slachtoffer nieuwste babbeltruc: 'verplegers' nemen bloed af en plunderen rekening

Een man van 90 uit Eindhoven is het slachtoffer geworden van een babbeltruc die de laatste tijd vaker in het land voorkomt. Het gaat in dit geval ook om daders die zich voordoen als verplegers die zogenaamd langs komen om bloed te prikken. De rekening van de hoogbejaarde man uit Eindhoven is door de daders geplunderd. Er zijn meerdere meldingen uit Eindhoven binnengekomen, zo laat de politie weten.

Een man en een vrouw belden op 17 oktober bij het slachtoffer in Eindhoven aan. Hij woont alleen en is zeer slecht ter been, maar besloot de deur open te doen. De vrouw begon volgens de politie meteen een ‘overrompelend’ verhaal over een griepepidemie die heerst en die juist gevaarlijk is voor ouderen.

Al pratend wonnen de twee het vertrouwen van het slachtoffer en ze praatten zich binnen. De vrouw haalde een tasje met wat ‘meetinstrumenten’ tevoorschijn. En de man begon rond te neuzen in het huis van de 90-jarige Eindhovenaar.

Pilletje bestellen

Intussen nam de vrouw een druppeltje bloed af bij meneer. "Oei, dat is niet best", zei ze vervolgens. "Maar geen nood. Hiervoor kunnen we gelukkig een pilletje bestellen", was de volgende mededeling. Het slachtoffer moest voor dat pilletje echter wel een euro pinnen.

Toen de man dat had gedaan, renden ‘de verplegers’ meteen naar een pinautomaat om de rekening van de man te plunderen. "Op het moment dat het slachtoffer de kaart in het apparaatje stak, werden de gegevens van zijn kaart gekopieerd", legt een woordvoerder van de politie uit.

'Geen geweten'

Volgens de politie gaat het om een landelijk opererende bende die in meer steden heeft toegeslagen. Eerder al werden ouderen in Utrecht slachtoffer van deze babbeltruc. In drie gevallen werd bij slachtoffers bloed afgenomen door nepverplegers. Intussen namen de ‘zorgverleners’ ook de pinpas of geld van de oudere slachtoffers mee.

‘Geen geweten’ en ‘laat niemand binnen wat ze ook verzinnen’, schrijft de politie op social media. Met daarbij het verzoek aan iedereen om ouders of grootouders te waarschuwen voor deze en andere babbeltrucs. Ook het opnemen van meterstanden is volgens de politie bijvoorbeeld een populaire smoes.

Reactie ANBO

Ouderenbond ANBO noemt het 'vreselijk' dat ouderen nu op deze manier slachtoffer worden van babbeltrucs. "We weten dat ouderen een geliefd doelwit zijn van dit soort praktijken", zegt een woordvoerder. "Ouderen zijn beter van vertrouwen en willen mensen aan de deur graag helpen", geeft ze aan.

De organisatie is daarom al langer bezig ouderen te leren babbeltrucs te herkennen. Dit bijvoorbeeld door groepen ouderen veiligheidstrainingen te geven. Daarbij worden sinds september dit jaar extra vrijwilligers opgeleid om speciale veiligheids-checks te doen bij leden thuis. De vrijwilligers zijn hiervoor speciaal opgeleid door de politie. "Alles om ouderen te helpen langer, veilig thuis te kunnen wonen."

