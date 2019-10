Lawaai maken om gehoord te worden, medewerkers jeugdzorg Juzt gaan weer demonstreren

De medewerkers van Juzt zijn absoluut niet tevreden met de gang van zaken. Net als dinsdagavond bij het gemeentehuis in Breda gaan ze in Bergen op Zoom een lawaai-actie houden. “We willen net als dinsdagavond gehoord worden. We hebben drie eisen. We willen openbaarheid in de ontwikkelingen, meer snelheid in de besluiten die genomen worden en er moet een echte toekomst zijn voor de zorginstellingen. Daar willen wij ook graag over meepraten.”

Geld

Tientallen actievoerders verzamelden zich dinsdagavond bij de ingang van het stadhuis in Breda. De gemeente heeft ook gereageerd op dit protest. “We hebben een stap gezet richting een oplossing. We hebben geld beschikbaar gesteld en we willen laten weten dat we ons best doen”, aldus wethouder Marianne de Bie. Het gaat om een bedrag van zeven miljoen en dit is een lening van de gemeente Breda en Oosterhout. Dit bedrag is voor de herstructurering van Juzt. Het is onbekend in wat voor termijn de instelling dit bedrag moet terugbetalen als zij gebruik maken van deze lening.

Woordvoerder Janny Koppens is absoluut niet tevreden met deze uitkomst. “De gemeente is al zeven maanden aan het kijken hoe het anders moet en dan komen ze met een lening. Hier zijn we niet blij mee. Het is niet duidelijk hoe de zorg geregeld wordt.” De FNV wil weten hoe het nu echt verder moet en zij vinden dat ze al te lang wachten.

De gemeente Bergen op Zoom is op hoogte van het lawaai-protest van de medewerkers en zij mogen ook voor het gemeentehuis komen protesteren.

Hardere acties

In totaal zijn zestien gemeenten aan het kijken hoe ze de problemen rondom Juzt kunnen oplossen. Vrijdag komen uit deze gesprekken een uitkomst. “Als we daar niet tevreden mee zijn, overwegen we hardere acties. We kunnen in de zorg niet al het werk neerleggen, maar de voordeur kan wel op slot.” Hiermee bedoelt Koppens dat Juzt mogelijk geen nieuwe cliënten meer aanneemt. Het is ook mogelijk dat Juzt taken neerlegt, zoals de administratie van de cliënten bijhouden.

