Hoe kon een relatie zo mislopen dat er harde klappen vielen? René en Karin vertellen [PODCAST]

Karin werd negen jaar lang mishandeld door haar ex. Dat had ze nooit kunnen bedenken toen ze hem net ontmoette, maar het ging al snel mis. Tijdens hun eerste vakantie naar zijn thuisland, Turkije, kwam het agressieve karakter van hem op beestachtige wijze naar voren. Ze werd geslagen en met al haar spullen de hotelkamer uit gesmeten. ''Hij was razend omdat ik hem aansprak toen hij stiekem in het vliegtuig rookte.''

In de podcast 'Ik sla mijn vrouw' hoor je in vier afleveringen de persoonlijke verhalen van René (56) en Karin (46). Allebei hebben ze hun eigen verleden, ze kennen elkaar niet. Ze praten openhartig over hun leven als dader en slachtoffer van huiselijk geweld. In de eerste aflevering vertellen de twee hoe het fysieke geweld in de relatie begon.

Gestoord

Karin ontmoette haar ex toen ze op 28-jarige leeftijd in een schoenenwinkel in Breda werkte. Daar zag ze een klant die meteen haar aandacht trok. ''Breed, donker, goed gekleed en goed verzorgd. Al snel begonnen we te daten. Ik merkte toen al dat er iets fout aan hem was, maar ik had toen nog geen idee hoe hij gestoord hij werkelijk is.''

Het agressieve en jaloerse karakter van haar ex kwam voor het eerst duidelijk naar voren tijdens een vakantie in Turkije. Karin vertelt hoe hij uit het niets kon beginnen met briesen als iets hem niet beviel. ''Ik herinner nog dat ik hem niet eens in de ogen durfde te kijken tijdens het diner, zo woest was hij. Uit razernij gooide hij een bord met soep over mij heen.''

Sexbomb

Naast Karin vertelt ook René zijn verhaal, die jarenlang zijn vrouw mishandelde. Hij ontmoette haar op een camping in Chaam. ''Een blond ding, met goede vormingen grote borsten. Dat was gewoon seksbom waar veel mannen achteraan liepen, maar ik kon haar krijgen.'' In het begin was de relatie nog goed, maar dat ging op den duur achteruit. Dat begon volgens René na een tijd van spanningen en veel ruzies en geschreeuw.

Hij kreeg samen met zijn ex-vrouw een gehandicapt kind en zijn bedrijf ging failliet. De spanningen in de relatie liepen daardoor hoog op. ''Op bijstandsniveau is er weinig te besteden, en zij gaf geld liever uit aan kleding.'' René vertelt hoe ruzies langzaamaan steeds heftiger werden en uiteindelijk eindigden in fysiek geweld. ''Dat begint eerst met wegduwen. De volgende ruzie werd dat dan een harde duw en uiteindelijk werden het harde klappen.''

Beluister alle afleveringen

Een podcast is een reeks audio-uitzendingen die je kunt beluisteren wanneer je maar wilt.

De podcast 'Ik sla mijn vrouw' is gemaakt door Tobias van der Valk en Wim Heesterbeek, met medewerking van Sterk Huis.