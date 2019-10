Heftige reacties op podcast met dader huiselijk geweld: 'Niemand praat de daden van René goed'

De Omroep Brabant podcast 'Ik sla mijn vrouw' zorgt voor gemengde reacties op social media. In de vierdelige serie zijn een slachtoffer èn een dader van extreem huiselijk geweld te horen. Vooral dat laatste valt niet bij iedereen in goede aarde: 'Dat jullie als Omroep Brabant zijnde hier aandacht aan geven, zwaar belachelijk!' Een van de makers reageert.

Huiselijk geweld is een probleem dat vaak verborgen blijft. Slachtoffers hoor je nauwelijks, en daders al helemaal niet. Omroep Brabant sprak voor de podcast 'Ik sla mijn vrouw' met de Eindhovense René Haring (56). Hij mishandelde jarenlang zijn vrouw en kinderen en vertelt hier openhartig over.

'Diep triest'

Online zorgt het bericht over de podcast voor gemengde reacties. Veel mensen zijn positief, bijvoorbeeld op de recensie-pagina van iTunes, maar er zijn er ook die vinden dat Haring als dader onterecht een podium krijgt, zo blijkt uit de meer dan honderd reacties op Facebook.

"Diep triest dat je zo’n man aandacht geeft. Enig idee hoe dit overkomt voor vrouwen en ook mannen die mishandeld worden/werden?", schrijft Nicole van der Veeken. Ze krijgt veel bijval van mensen die ook vinden dat Haring geen podium zou moeten krijgen.

'Niets goedgepraat'

Tobias van der Valk en Wim Heesterbeek maakten de podcastserie. Heesterbeek over de kritiek: "Het is een enorm gevoelig onderwerp. Niemand praat de daden van René goed. Dat doen wij niet in de podcast, maar dat doet René zelf ook zeker niet. Als je alle afleveringen luistert, hoor je dat ook."

"We zijn blij dat René zijn verhaal wilde doen, zodat mensen een beeld krijgen van hem. Daders van huiselijk geweld hoor je niet of nauwelijks in de media, wat voor mensen zijn dit? Hoe zijn ze tot hun daden gekomen, en hoe kijken ze er op terug?" verdedigt hij de keuze om Haring aan het woord te laten. "Door zowel met slachtoffer als dader te praten hopen we een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van dit ingewikkelde probleem."

Alle vier de afleveringen van 'Ik sla mijn vrouw' zijn nu te beluisteren.

De podcast 'Ik sla mijn vrouw' is gemaakt met medewerking van Sterk Huis.