René mishandelde zijn vrouw: 'Ik heb in al die jaren een beest in mezelf gecreëerd' [PODCAST]

Huiselijk geweld is een enorm probleem dat vaak verborgen blijft. Slachtoffers schamen zich, de omgeving kijkt de andere kant op en daders hoor je al helemaal niet. Voor een nieuwe podcastserie sprak Omroep Brabant met een slachtoffer èn een dader van extreem huiselijk geweld. Over hoe het zo ver heeft kunnen komen en waarom je als slachtoffer niet weg gaat na die eerste klap.

In de podcast 'Ik sla mijn vrouw' hoor je in vier afleveringen de persoonlijke verhalen van René (56) en Karin (46). Allebei hebben ze hun eigen verleden, ze kennen elkaar niet. Ze praten openhartig over hun leven als dader en slachtoffer van huiselijk geweld.

Aflevering 1: Aantrekkingskracht

Hoe kan een relatie die liefdevol begint zo gruwelijk ontsporen? Het is de belangrijkste vraag waar we in deze serie antwoord op proberen te vinden.

René vertelt in de eerst aflevering over hoe hij zijn ex ontmoette, op een Brabantse camping. Karin ontmoette haar ex in een Bredase schoenenwinkel waar ze destijds werkte. Ze was meteen helemaal gek op hem, maar al tijdens hun eerste vakantie in Turkije ging het mis.

Aflevering 1: Aantrekkingskracht

Alle vier de afleveringen van 'Ik sla mijn vrouw' zijn nu te beluisteren.

Dat kan via Spotify, iTunes of je eigen favoriete podcast app:

Of luister hieronder direct naar aflevering 1 (de andere afleveringen vind je hier):

De podcast 'Ik sla mijn vrouw' is gemaakt door Tobias van der Valk en Wim Heesterbeek, met medewerking van Sterk Huis.