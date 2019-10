Luuk (11) protesteert mee met boze boeren: 'Ik wil ook nog boer worden'

Maar woensdagavond moest Luuk zijn plekje afstaan aan een meerderjarige bestuurder, want op het erf rijden mag wel, maar in een protestoptocht meerijden op de openbare weg is nog uit den boze. Luuk droomt nu al van een toekomst als boer, ondanks alle perikelen.

Vrij en buiten

"Je bent gewoon vrij en veel buiten. En je werkt met dieren." Het boerenbedrijf van Luuk is gemengd met kalveren, varkens en akkerbouw.

Luuk staat al vroeg op en helpt soms voor school zijn opa nog mee op het land. "Maar ik ga ook wel spelen en na school spreek ik met vriendjes af. 's Avonds help ik dan ook nog mee."

'Straks geen boeren meer'

Maar deze woensdagavond is Luuk druk met protesteren. Samen met nog vijftig andere trekkers ging hij naar het gemeentehuis van Cranendonck in Budel. Om ook bij lokale politici te protesteren tegen de strengere regels voor stikstof. Luuk beklom het spreekgestoelte en sprak drie gemeenteraden toe.

Luuk spreekt de gemeenteraadsleden toe (Foto: Alice van der Plas)

Het boerenleven is Luuk met de paplepel ingegoten. "Ik leerde lopen in de stal. En leerde mijn juf uit Eindhoven veel over de boerderij," zegt Luuk. "Ik hield een spreekbeurt over mais en na een uur zei de juf dat ik er nu maar eens een eind aan moest maken."

"Ik wil ook boer worden", zegt Luuk. "En als dit zo doorgaat, zijn er straks helemaal geen boeren meer. En heb ik niet meer de toekomst, die ik voor ogen had." Zijn advies voor de politici: "Als je een nieuwe wet maakt, doe dat dan samen met de boeren, want die hebben er veel meer verstand van."