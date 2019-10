Halloween wordt steeds meer traditie: 'Trek je skelettenpakje aan en je doet mee'

Verrast dat Halloween zo gemakkelijk omarmd wordt, is Strouken niet. "Net als carnaval is dit een feest waar je meteen deel van uitmaakt als je een pakje aantrekt. Tegenwoordig hebben we het allemaal druk en ontmoeten we elkaar minder snel. Trek je skelettenpakje aan en je doet mee, beleeft een avontuur en voelt de spanning. Kom je weer thuis, pakje uit en je normale leven gaat weer verder."

Het griezelfeest heeft zijn oorsprong in Engeland. "De eerste meldingen zijn uit de 15e eeuw", weet Ineke. Als voormalig directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland raakt Ineke Strouken nog steeds enthousiast als ze ontwikkelingen ziet in tradities.

We griezelen al eeuwen

"Het is niet iets compleet nieuws. Het is een vervanger voor Allerheiligen wanneer we lichtjes zetten bij de heiligenbeelden om zo overledenen een snelle gang naar de hemel te wensen. Vroeger ging men verschillende begraafplaatsen af en bezocht men zelfs de verre familieleden, dan werd het vanzelf donker. Dit werd met name door jongeren gecombineerd met drank. Bedenk daarbij een donkere begraafplaats, lichtjes en bangmakerij. Zo nieuw is griezelen met Halloween dus niet."

Met Allerzielen op 2 november wensen we de overledenen een snelle overgang naar de hemel.

Ook de datum van Halloween, 31 oktober, is goed te verklaren. "Allerheiligen en Allerzielen is 1 en 2 november. Net als met Sinterklaas die 6 december jarig is, vieren we dit officieel de avond voorafgaand op 5 december", legt Ineke uit. "Halloween en Allerheiligen is ook meteen de overgang van zomer naar winter. Het staat ook voor leven en dood. De dood heeft de mens altijd gefascineerd en dat zie je daarom op deze dagen zo nadrukkelijk terug."

In Etten-Leur Noord is er wel op de 31-ste een optocht langs spookhuizen in de buurt. Als opwarmertje geven deze griezels vast wat inspiratie.

Zelf woont Ineke in Oirschot en ze is trots de manier waarop iedereen in haar woonplaats deelneemt aan Halloween. 'Zeker het halve dorp doet er aan mee. En je ziet de oude traditie, zoals de lampjes met Allerheiligen en het wat akelige van de begraafplaatsen bij Allerzielen, erin terug. Zo is er een processie met lampjes, maar is ook een spooktocht met een griezelverhaal door het centrum."

Advies

Ineke juicht dit soort feesten alleen maar toe. "Feesten verhoogt de leefbaarheid. Mensen willen graag wonen in een omgeving waar leven in de brouwerij is. Gemeenten zouden meer moeten investeren in dit soort initiatieven, het verbetert de sociale samenhang in een buurt of wijk."