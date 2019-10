Meer processierupsen verwacht in Brabant in 2020, terwijl aantal in rest van land daalt

Hoeveel last gaan we volgend jaar krijgen van de eikenprocessierups? Het Kenniscentrum Processierups doet hier onderzoek naar en voorspelt een daling in alle provincies, behalve in Noord-Brabant: "Brabant spant de kroon, de provincie is Nederlands kampioen processierups."

Het Kenniscentrum Processierups plaatst sinds 2008 overal in Nederland vlindervallen, om een beeld te krijgen van het aantal vlinders dat in een bepaald gebied rondvliegt en voor nieuwe eikenprocessierupsen kan zorgen.

Bijna overal een daling

In bijna alle provincies is een daling te zien van het aantal vlinders ten opzichte van 2018. In Overijssel, in dat jaar de nummer één met een gemiddelde van 130 vlinders per val, komen ze dit jaar uit op de helft, 65. In Gelderland, ook een plek met veel rupsen-hinder, hetzelfde beeld: van 88 naar 44.

Brabant is de enige stijger, van 71 vlinders in 2018 naar 91 dit jaar. Een stijging van 28 procent. Nergens werden gemiddeld zoveel vlinders per val gevangen. Insectendeskundige Silvia Hellingman: "Brabant spant de kroon, de provincie is Nederlands kampioen processierups."

'Een hoop overlast'

De uitkomst van het onderzoek wil niet zeggen dat ze elders in Nederland geen last meer van de processierups zullen hebben. Ondanks de landelijke daling is de trend nog altijd stijgend.

In 2017 was er ook een landelijke daling, maar in 2018 steeg het aantal eikenprocessierupsen juist weer gigantisch.

'Top' gemeenten blijven geheim

Hellingman vertelt wat de uitslag van een telling betekent: "5 tot 15 vlinders in een val is normaal, dan zul je niet veel overlast hebben." Alleen Noord-Holland haalt dat, met 12 vlinders per val. "15 tot 20 vlinders betekent plaatselijk flink overlast. Bij meer dan 20 vlinders is het feest. Dat betekent echt veel overlast."

"In Brabant heb ik wel vallen gezien met meer dan 150 vlinders. Ik kan niet zeggen waar dat was, want gemeenten willen liever niet zo in de aandacht staan", vertelt ze. Het kan natuurlijk altijd nog gekker: ooit trof Hellingman een val met meer dan 600 vlinders aan in Drenthe.

Verklaring

Een echte verklaring over de positie van Brabant heeft Hellingman niet: "De bestrijding is natuurlijk niet toereikend, dat is nergens in Nederland en het zal ook niet toereikend worden." Daarvoor zijn er simpelweg te veel rupsen.

Een verklaring kan zijn dat er in de bomen en bossen van particulieren veel nesten zijn achtergebleven. Ook is Brabant een van de provincies waar vorig jaar ook al veel overlast was. "Blijkbaar zitten op de plekken waar veel overlast was nu ook weer veel vlinders."