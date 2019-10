Herdenking Slag om de Schelde in Bergen op Zoom zaterdag live te zien bij Omroep Brabant

De herdenking van de Slag om de Schelde in Bergen op Zoom is zaterdagmiddag live te volgen bij Omroep Brabant tv, web en app. De uitzending begint om halfvier en duurt tot vijf uur. De live-uitzending is een samenwerking met ZuidWest TV.

Om 75 jaar bevrijding te vieren en te herdenken, is er op de Grote Markt in Bergen op Zoom een bevrijdingsdefilé met historische voertuigen, veteranen en muziekkorpsen. Vanuit alle windstreken zijn de ongeveer zevenhonderd deelnemers naar het defilé in de Scheldestad gekomen. Ook rijden er meer dan honderd historische legervoertuigen mee. Het defilé wordt afgenomen door Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer.

Slag om de Schelde

De Slag om de Schelde was de langdurigste militaire operatie op Nederlands grondgebied tijdens de bevrijding. Doel was de opening van de haven van Antwerpen. Die haven was belangrijk voor de bevoorrading. Het Duitse leger leek bijna verslagen in september 1944 maar ging vooral in Brabant effectief in de verdediging. Dat vertraagde de geallieerde opmars. De Antwerpse haven was op 4 september 1944 al veroverd maar kon pas na de Slag om de Schelde pas open, op 28 november.

Wekenlange straatgevechten

De Slag om de Schelde begon in West-Brabant, bij Woensdrecht. Bij de wekenlange straatgevechten, beschietingen, luchtaanvallen en gevechten in de loopgraven in dat gebied alleen al sneuvelden zo'n duizend geallieerde en Duitse militairen.

LEES OOK: Slag om de Schelde: 75 jaar geleden kwam de oorlog naar Brabant en werden we frontgebied

Freedom of the city

Deelnemers bij het defilé zijn onder meer de Canadese regimenten die Bergen op Zoom hebben bevrijd, maar ook operationele eenheden van de Canadese en Nederlandse leger.

Het Canadese leger voert zaterdagmiddag ook nog een unieke ceremonie op: Freedom of the City, waarbij de Canadezen officieel toestemming vragen aan de burgemeester van Bergen op Zoom om de stad binnen te mogen treden. Voor zover bekend is het voor het eerst dat die ceremonie in Nederland wordt opgevoerd.

Memorial Day of Canada

Zondag is de Memorial Day of Canada op het Canadees ereveld aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom. Alle Canadezen die sneuvelden bij de bevrijding van Nederland worden herdacht in Bergen op Zoom. Eregasten bij de herdenking zijn prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven.

Lees alles over de bevrijding van Brabant op onze themapagina: Brabant Bevrijd.