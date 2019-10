Duizenden boeren vrijdag naar provinciehuis, enorme drukte op Brabantse wegen verwacht

Boerenorganisatie ZLTO verwacht dat vrijdag 1500 tot 2000 boeren naar het provinciehuis in Den Bosch zullen afreizen, omdat daar wordt gedebatteerd over het landbouwbeleid. De eerste boeren zullen zich naar verwachting al om negen uur ’s ochtends melden, verwacht ZLTO. “Maar de piek ligt tussen half twaalf en twee uur, bij het inspreken en bij het debat zelf.”

De politie en ZLTO waarschuwen voor een fikse verkeersdrukte rondom Den Bosch. “Alleen uit Midden-Brabant komen er al 200 trekkers. Ik verwacht 400 tot 500 trekkers in totaal. Mensen kunnen de wegen rondom Den Bosch het beste mijden”, zegt een ZLTO-zegsman.

Om twee uur 's middags rijden de meeste boeren naar verwachting weer terug, omdat ze ‘de koeien moeten melken’.

Speciaal terrein

Voor de boeren is een speciaal terrein ingericht op het grasveld bij het provinciehuis. Ook kunnen ze volgens de provincie terecht op de Pettelaarse Schans.

Een provinciewoordvoerder wil niet zeggen of er extra beveiligingsmaatregelen genomen zijn. “We gaan ervanuit dat de demonstratie op indringende, maar vreedzame wijze verloopt.”

Volgens ZLTO zullen de boeren deels over binnenwegen rijden, maar ook deels over de snelweg. “Het zal de hele dag druk zijn. De boeren komen uit alle windstreken. Als je van Roosendaal naar Den Bosch met de trekker komt, ben je wel even onderweg.”

TV-schermen

In de grote zaal van het provinciehuis staan 250 stoelen klaar voor de boeren. Ook op het plein is een scherm opgehangen. Provinciepersoneel is geadviseerd om vanwege de drukte met de fiets te komen. “Medewerkers mogen ook thuis werken, maar we hebben daar geen speciaal advies over gegeven,” aldus een woordvoerder.