Schipper Patrick kan geen kant op door kapotte sluis bij Empel: 'Omvaren gaat niet'

Hij is de eerst wachtende. Sinds woensdagochtend ligt Baggerman met vier van zijn binnenvaartschepen en zo'n twintig anderen voor anker bij de sluis bij Empel. Noodgedwongen, want omdraaien is geen optie. Zijn schepen zijn te diep om de omweg te nemen via Tilburg. “Een schip mag daar tot 1.90 meter diep voor zijn en ik vaar met 2.73 meter.”

En zelfs als het mocht, dan zou Baggerman het niet doen: “Dat zou ons duizend liter aan gasolie kosten. En met die route ben je twee dagen extra kwijt. Dat is niet rendabel, dan is wachten minder schadelijk.”

LEES OOK: Binnenvaartschippers vast voor sluis bij Empel door storing

Vrijdag zou Baggerman een lading zand leveren in Veghel. Maar waarschijnlijk ligt hij dan nog steeds te wachten voor de Empelse sluis. "Er waren al vrachtwagens besteld voor het transport, maar nu hoeven we het niet meer te brengen. Dat is erg zonde, ja."

Toch blijft de schipper nuchter over de vertraging die hij nu oploopt: het is niet anders. “Ik woon aan boord, dat scheelt. Als schipper moet je soms veel geduld hebben.”

Reparatie

Rijkswaterstaat is sinds donderdagochtend in de weer om het euvel aan de Empelse sluis te verhelpen. De noordelijke sluisdeur staat daar nu op een kier en gaat niet meer fatsoenlijk dicht. Een deel van de vergrendeling van de sluis moet daarom vervangen worden, zegt een woordvoerder. Ook wordt uit voorzorg de vergrendeling van de andere sluisdeur gecheckt. Waarschijnlijk is slijtage de boosdoener, maar zodra de deuren het weer doen, komt er een onderzoek.

De verwachting is dat de sluis op zijn vroegst vrijdagavond weer in bedrijf is. Tot die tijd kunnen schepen niet via het Máximakanaal van en naar Veghel komen. Kleinere vrachtschepen kunnen omvaren via Tilburg, pleziervaart via de Zuid-Willemsvaart door Den Bosch. De sluis is sinds eind 2014 in gebruik.