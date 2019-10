Polen en Amerikanen de Mark over maar Duitsers slaan hard terug

Bij Nieuwe Veer boven Breda, merken de oprukkende Poolse eenheden dat maar al te goed. Poolse artillerie schiet onophoudelijk en de Duitsers vuren terug. Poolse soldaten gaan oversteken. Ze hebben rubberboten. Ze roeien naar de overkant en graven zich in maar worden bestookt. Toch kunnen ze kruipend een stuk van het poldergebied veroveren.

Poolse tank bij De Mark

In de avond vallen Duitsers met een zestal Stugs het bruggenhoofd aan. Poolse en Britse kanonnen vuren op de vijand. Onophoudelijk. Duizenden granaten vallen tussen de noordoever en het gebied onder Langeweg en Zevenbergschen Hoek. Op sommige momenten concentreren ze het vuur op één plek. Toch worden de Polen teruggedrongen.

Ingegraven Poolse soldaten rond De Mark

Voor de Duitse troepen in West-Brabant is de Moerdijkbrug erg belangrijk. Hij moet behouden blijven om weg te komen als het zover is. Vandaar het taaie verzet.

Standdaarbuiten

Stroomafwaarts bij Standdaarbuiten zitten de Amerikanen ook aan de oever van de Mark. Zij willen oversteken met boten. Want de brug is opgeblazen. Diverse plekken zijn in beeld voor de operatie. De eerste poging gaat via de Oudelandse Gorzen.

In de mist varen de Timberwolves met boten de Mark over en komen onder Duits vuur waarbij diverse Amerikanen sneuvelen. Ze bereiken de noordoever, worden gevolgd door andere eenheden en graven zich in. Diverse boten gaan stuk. De geallieerden hebben al snel in de streek geen boot meer voorradig.

Timberwolf maakt schuttersput in de polder bij Standdaarbuiten

Tijdens de Duitse aanval vragen de Amerikanen vuursteun van de eigen kanonnen. Die schieten het Duits hoofdkwartier in Noordhoek in puin waarbij hun commandant gewond raakt.

De vijand neemt tientallen Amerikanen krijgsgevangen. Anderen die overblijven schieten met bazooka’s op de Stugs en die schieten op alles wat beweegt. De situatie wordt uitzichtloos. Vanuit het Amerikaans hoofdkwartier in Hoeven wordt het bevel tot terugtrekking gegeven. Een deel van de mannen weet terug te komen. Maar zestig Amerikanen lukt dat niet. Ze graven zich in en verbergen zich in de polder. Dagenlang.

Welberg

Nog westelijker, bij Moerstraten en Welberg, lopen de Canadezen vast in zware verdedigingslinies. Betonnen muren en mijnenvelden. Ook hier is de strijd nog niet gestreden en blijft Kampfgruppe Chill de hakken in het zand steken.De veerkracht van de Duitsers blijft enorm.

Intussen hebben de Duitse bezetters steeds minder gebied onder zich. De geallieerde troepen zijn na de verovering van Oosterhout en Waalwijk in het rivierengebied. Gevechten rond Raamsdonk brengen de 51e Highlanddivision en de Black Watch heel dicht bij brug bij Keizersveer.

En dan vluchten de Duitsers de rivier over. Laat in de avond blazen ze de brug op.

Operatie Pheasant, die bij Den Bosch begon om dit gebied te bevrijden, is voorbij.

De vernielde brug bij Keizersveer

