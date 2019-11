Felle Duitse tegenaanvallen, geallieerden teruggejaagd

In de duisternis barst de strijd om Welberg los. Van diverse kanten rukken de Canadezen op. De geallieerden onderschatten de weerstand van de Duitsers. Ze denken dat ze verslagen zijn. Maar in Welberg maar ook in het aangrenzende Steenbergen blijken toch nog zo’n 750 Duitsers te zitten met 13 Stugs. De Canadezen hebben gebrek aan tank-ondersteuning en lopen vast bij hun aanval.

Tijdens de gevechten worden de Canadezen volledig onder de voet gelopen. Radiocontact met de commandopost in Moerstraten gaat verloren. Diverse mannen sneuvelen of raken gewond. Sommigen geven zich over, een klein deel kan vluchten.

Slag aan de oevers van de Mark

Bij Nieuwe Veer woeden nog steeds gevechten. Een brug bouwen lukt niet omdat de Polen constant onder vuur liggen. In de vroege ochtend als het nog donker is maken ze wel een varend ponton en daarmee zetten ze de eerste anti-tankjagers de Mark over: twee M-10 Achilles tanks. De eerste 40 krijgsgevangen druppelen binnen dus het begint succesvol. In de loop van de ochtend rukken ze op naar Zevenbergschen Hoek. Maar het gaat moeizaam door de modder.

Polen bij de Mark

Daar worden ze aangevallen door alle Duitse eenheden in het gebied en ook versterkingen uit de richting Wagenberg met Jagdpanthers. De Polen schakelen diverse voertuigen uit. De gevechten woeden nu ook rond de spoorlijn en zijn intens. Zo’n tien Poolse tanks worden uitgeschakeld. De Polen komen in het nauw en vragen vuur op eigen linies maar dat heeft maar even effect.

Uitgeschakelde Jagdpanther

In de loop van de avond redden de Polen het niet meer. Ze trekken zich terug over de Mark. Het ponton wordt geraakt, een tank zinkt. De Duitsers hebben de slag gewonnen.

Overal is taai Duits verzet. Nergens is een doorkomen aan.

Als verkenners van de Polar Bears boven Oud Gastel een verkenning doen worden ze onder vuur genomen. Ze komen terug als het donker is en ruimen het mitrailleurnest op. Maar daarna volgt Duitse artillerie.

De Duitsers blazen weer overal kerktorens op. Vandaag beide kerktorens van Fijnaart en de watertoren van buurtschap Nieuwemolen.

Nieuw aanvalsplan

Intussen werken de geallieerden aan een gezamenlijk aanvalsplan voor de Poolse en Amerikaanse troepen aan de oevers van de Mark. Er komen 200 boten om operatie Rebound uit te kunnen voeren. Bovendien willen de geallieerden ook de Duitse posities bij Welberg en Stampersgat opruimen.

Bij Standdaarbuiten evacueren de Amerikanen de bevolking van de polders zo veel mogelijk. Iedereen moet naar Oudenbosch.

De geallieerde ogen zijn vandaag vooral op Zeeland gericht. Daar begint de laatste fase van De Slag om De Schelde. Het is een mini-D-Day: een frontale aanval op de kust. Als het nog donker begint de aanval. Tientallen schepen verzamelen zich voor de Zeeuwse kust. Het Britse slagschip de HMS Warspite bestookt Duitse bunkers op Walcheren.

HMS Warspite opent het vuur

Commando’s in landingsboten (Buffalo’s) bestormen de stranden bij onder meer Vlissingen. En er zijn ook landingen bij Westkapelle: een bijzondere commando-eenheid met diverse nationaliteiten, onder wie ook ….Duitsers. Ook Franse commando’s doe mee in de aanval. Intussen rukken Canadese en Britse troepen op over de Sloedam, vanuit Zuid-Beveland. Ze vallen de Duitsers in de rug aan. Vanwege het slechte weer kan de geallieerde luchtmacht niks betekenen vandaag. Maar de aanval wordt wel met 400 kanonnen ondersteund vanuit Zeeuws-Vlaanderen.

Twee dagen lang vechten de geallieerden met Duitsers van straat tot straat. In Vlissingen is geen huis onbeschadigd. Het hele eiland Walcheren staat onder water. De bevolking heeft het zwaar te verduren. Maar het Duitse verzet in Zeeland is bijna voorbij.

Geallieerd landingsvaartuig

De kranten van 1944

