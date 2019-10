Vrachtwagenchauffeur overleden na ongeval op A50, collega's 'zwaar aangeslagen'

De chauffeur van een van de twee vrachtwagens die donderdag betrokken was bij een ongeval op de snelweg A50 bij Oss is overleden. Het gaat om een vrouw. Zij reed achter op een andere truck, beide vrachtwagens vlogen in brand.

De andere chauffeur bleef ongedeerd. Ter hoogte van Oss-Oost is de A50 zowel richting Eindhoven als richting Nijmegen afgesloten.

Directeur en collega's zwaar aangeslagen

De in brand gevlogen vrachtwagen die achterop reed, is van het transportbedrijf Haumann BV in Well (Limburg), een bedrijf met 32 medewerkers.

De directeur van het bedrijf klinkt zwaar aangeslagen. "Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ik ben nu mijn chauffeurs aan het informeren. Een aantal zijn hier, maar veel zijn er onderweg." De directeur liet weten dat de omgekomen vrouwelijke chauffeur 'enkele jaren' bij het bedrijf werkte en zeer ervaren was.

Bij het ongeval dat rond vijf uur gebeurde, raakte ook een personenwagen beschadigd. De brandweer is nog aan het nablussen. Daarna begint Rijkswaterstaat met de berging van de trucks, de schoonmaak van de weg en reparatie. Naar verwachting blijft de weg richting Eindhoven nog uren dicht. De weg richting Nijmegen is zelfs de hele nacht nog afgesloten, volgens Rijkswaterstaat.

LEES OOK: Vrachtwagen in brand op A50 bij afrit Oss-Oost, snelweg richting Nijmegen en Eindhoven afgesloten