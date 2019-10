Gemeenteraad Oisterwijk wil geen asielzoekers uit veilige landen in azc

Het AZC in Oisterwijk tijdens een open dag in 2019 (Foto: Jan Peels)

De gemeenteraad van Oisterwijk wil geen mensen uit veilige landen meer in het asielzoekerscentrum opvangen. Dat bleek tijdens een raadsvergadering, donderdagavond. De meerderheid van de raad is bang voor overlast van deze groep en denkt dat met dit standpunt te ondervangen.

De overeenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor het azc in Oisterwijk is eind 2020 afgelopen. Alle fracties in de gemeenteraad willen vluchtelingen blijven opvangen en het contract met tien jaar verlengen.

Maar de overlast die de afgelopen jaren in Oisterwijk is geweest vanuit de opvanglocatie heeft er voor gezorgd dat de raad kritisch is over de opvang van veiligelanders. Dit zijn vluchtelingen die amper kans maken op een verblijfsvergunning. Zeker nu het COA heeft bevestigd dat veiligelanders op een aparte plek kunnen worden opgevangen binnenkort.

Lees ook: 'Dit is geen incident meer', burgemeester Janssen reageert op spanningen rondom azc in Oisterwijk

Een amendement om ook jonge asielzoekers niet meer op te vangen werd uiteindelijk ingetrokken, vanwege te weinig steun van de raad. Dat betekent dat Burgemeester en Wethouders met het COA gaan afspreken dat er tachtig minderjarige asielzoekers kunnen worden opgevangen, in totaal gaat het om 450 vluchtelingen. Ook de duur van de overeenkomst, voor tien jaar, stond even ter discussie. Het zou een of vijf jaar moeten worden volgens sommige partijen. Maar bij stemming was er toch een meerderheid voor een overeenkomst voor tien jaar.

Geen spanddoeken

Niet de gemeenteraad maar B en W doen zaken met het COA. De raad mocht donderdagavond wel zeggen wat hij van die afspraken vond en zijn wensen meegeven aan het college. Dat gaat vervolgens weer met die wensen naar het COA.

Er waren geen burgers met spandoeken in de zaal tijdens de raadsvergadering. Dat komt waarschijnlijk door de gedegen voorbereiding van Oisterwijk. Op veel momenten konden de inwoners van Oisterwijk vertellen wat ze van het azc vinden.