Dode man gevonden in drugslab in voormalig tuincentrum Den Dungen

"We zijn gaan kijken na een melding 's nachts", laat een politiewoordvoerder weten. Hoe de man kwam te overlijden, wordt onderzocht. "Maar we gaan er vanuit dat er iets in het productieproces is misgegaan."

Wat er in het drugslab geproduceerd werd, is nog niet duidelijk. Het onderzoek gaat volgens de woordvoerder nog enige tijd in beslag nemen. "Een drugslab stap je niet zomaar binnen", legt hij uit. "Dat moet heel veilig gebeuren."

Veel agenten

Op het terrein zijn veel agenten aanwezig. Ook de brandweer en een adviseur gevaarlijke stoffen werden opgeroepen.