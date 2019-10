Buurtbewoners over drugslab Den Dungen: 'Wij kijken hier echt van op'

Mensen die in de buurt wonen van het voormalige tuincentrum aan de Spekstraat in Den Dungen - waar donderdagnacht een drugslab werd gevonden en een dode - reageren verrast. "Ik vind het wel een beetje creepy."

"Wij kijken hier echt van op", laat een van de buurtbewoners weten. Op het complex kwamen volgens hem dagelijks tientallen mensen. "Gewone, nette mensen", volgens hem. "Als er vreemde mensen kwamen, had de buurt dat echt wel gemerkt. Iedereen kent elkaar hier. "

'Dit kan haast niet'

Ook de grondeigenaar zou nooit iets van het drugslab hebben gemerkt. Volgens een van de buurtbewoners moet het drugslab kort geleden zijn ingericht. "Niet heel lang geleden, dat kan haast niet."

Een buurvrouw werd 's ochtends vroeg op de commotie in de straat gewezen door haar man. "Die ging werken en maakte mij wakker. Hij zei dat de hele straat was afgezet. Later las ik dat er een dode man is gevonden. Ik vind het wel een beetje creepy."

