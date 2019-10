Gewonde man gevonden in Den Dungen: 'Brandweer moest hem met gasmaskers op benaderen'

Aan de Poeldonk in Den Dungen is vrijdagochtend een gewonde, verwarde man gevonden. Hij is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek.

Volgens een ooggetuige 'gingen de kaken van de man flink op en neer'. "De brandweer moest hem met gasmaskers op benaderen."

Drugslab

Of er een link is met de dode man die donderdagnacht werd gevonden in een van de kassen van een voormalig tuincentrum aan de Spekstraat in Den Dungen - waar een drugslab werd ontdekt - is niet bekend.

Omgeving

De Poeldonk ligt een paar honderd meter van de Spekstraat vandaan. De omgeving, tegenover de Majorca Bar, is afgezet.