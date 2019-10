Sensatie op EK darts: Michael van Gerwen onderuit in de eerste ronde

Van Gerwen was de afgelopen weken fantastisch op dreef. Hij schreef zowel het World Grand Prix-toernooi als de Champions League - de enige titel die nog ontbrak op zijn erelijst - op zijn naam. Op basis daarvan zagen veel mensen hem ook als grote favoriet voor het winnen van dit EK. Hij won het Europees kampioenschap de afgelopen vijf jaar al vier keer.

'Deze avond viel alles goed'

Van Gerwen begon ook prima aan de wedstrijd tegen Smith. Na zes legs haalde hij een gemiddelde van meer dan 110 met drie darts, maar Smith haalde dat niveau ook. 'MVG' brak Smith - die het duel was begonnen - in de vijfde leg maar werd een leg later door de Engelsman, met een fraaie 80-finish, teruggebroken. Vervolgens ging het duel gelijk op tot het einde. Van Gerwen kwam in de laatste leg uit op een haalbare finish van 88, maar Smith troefde hem af met een fraaie 114-uitgooi.

"Deze avond viel alles goed", reageerde Smith na afloop. "Ik heb me twee weken voorbereid op deze wedstrijd. Ik heb me proberen te focussen op het dartsbord in plaats van op Michael. Als je tegen hem speelt, verlies je normaal gesproken. Hij is de beste speler van de wereld. Als je begint te denken dat je hem kan verslaan, gebeurt het niet. Je moet je focussen op het dartsbord en dat deed ik deze avond."