Verdachte die vluchtte na ontdekking drugslabs op woonwagenkamp Tilburg alsnog aangehouden

BAARLE-NASSAU -

De man die dinsdag vluchtte toen twee drugslabs werden ontdekt op een woonwagenkamp in Tilburg, is donderdagavond alsnog opgepakt. De verdachte werd aangehouden in Baarle-Nassau, zo bevestigt de politie. Het gaat om een 39-jarige man die volgens een woordvoerder woont op het woonwagenkamp aan de Rugdijk waar de labs werden ontdekt.