Dit zijn ze, de 'bloedprikkers' die duizenden euro's stalen van 90-jarige man in Eindhoven

De politie heeft vrijdag beelden vrijgegeven van twee 'bloedprikoplichters'. Met een smoes over een heersende griepepidemie praatten de man en vrouw zich 17 oktober binnen bij een 90-jarige man in Eindhoven. Ze maakten uiteindelijk op een slinkse manier 4000 euro buit door zijn rekening te plunderen.

De politie meldde eerder dat de vrouw via een vingerprik bloed afnam bij het slachtoffer en dat de man ondertussen op zoek ging naar waardevolle spullen en geld.

Euro pinnen

Het duo vertelde de man dat zijn bloedwaarde niet goed was en dat hij daarvoor een pil zou moeten slikken. Hij moest wel een euro pinnen om de pillen te bestellen. Met een zogenaamd pinapparaat kopieerden de nepverplegers de pasgegevens van de man en daarna namen ze met de gestolen bankpas van hem vierduizend euro op. Dit bij pinapparaten in winkelcentrum Woensel in Eindhoven en in Heeze.

De bloedpriktruc is voor zover bekend onlangs ook toegepast in Delft en Utrecht. Of er bij de politie meer meldingen bekend zijn uit andere plaatsen, wordt vanaf vrijdag niet meer bekendgemaakt. "Dit in het kader van het onderzoek", zo laat een woordvoerder weten.

Eén groep

Eerder deze week zei de politie dat er vermoedelijk één groep achter zit die in wisselende samenstelling opereert. Een woordvoerder zei dat deze babbeltruc verder gaat dan andere methoden, omdat ‘de lichamelijke integriteit wordt aangetast’.

Omdat diefstal door babbeltrucs steeds vaker voorkomt, geeft de politie op een speciale website tips over hoe mensen kunnen voorkomen dat ze slachtoffer worden van dit soort trucs.