Kinderen van Poolse bevrijders vertellen: Visa voor Polen haalde je in een Breda's café

De Eerste Poolse Pantserdivisie had in 1945 door willen stoten naar Polen om dat land te bevrijden. Maar ze kwamen niet verder dan Duitsland; de Geallieerden hadden afgesproken dat Polen bij het Oostblok hoorde.

Luister naar hun verhalen!

Drie Bredanaars vertellen over hun Poolse vader, over het Poolse Breda en over de eerste bezoekjes aan Polen.

Stas Szamrowicz, Frans Ruczynski en Willem Krzeszewski zijn Bredanaars met zo'n Poolse vader. Na 1958 reisden ze regelmatig naar Polen. "Voor die tijd was onduidelijk of je nog terug zou komen," zegt Krzeszewski. Na '58 hield de Poolse consul regelmatig kantoor in een Bredaas café om visa uit te delen.

Stas Szamrowicz met een foto van zijn Poolse vader: "Ze hebben de mooiste Bredase meisjes uitgezocht."

In deel 1 en deel 2 van deze serie vertelde het drietal over de oorlogsbelevenissen van hun vaders, over hun moeders die verliefd werden op een Poolse soldaat en over de Poolse volksdansclub en de Poolse mis.

Na 1958 gingen ze vaak naar Polen. Hun vaders hadden hun geboorteland jaren niet meer gezien. "Grijs en grauw," beschrijft Stas Szamrowicz het polen van die tijd. Willem Krzeszewski herinnert zich de badkuip vol met cantharellen en het toilet buiten in de tuin.

Frans Ruczynski.

Alle drie zijn ze blij dat het verhaal van de Eerste Poolse Pantserdivisie inmiddels bekend is bij veel mensen. Wat hen betreft krijgen de Polen nu de plek in de geschiedschrijving die hen toekomt.