Sluis bij Empel na storing weer open, definitieve oplossing moet nog komen

Volgens Rijkswaterstaat is de sluis functioneel hersteld en moet er nog een definitieve oplossing komen. "Het was belangrijk dat de sluis snel weer open kon voor de schepen." Het is nog onduidelijk wanneer er een definitieve oplossing voor de sluis komt.

Door de storing was het voor schepen niet mogelijk om via het Máximakanaal van en naar Veghel te varen. Een aantal schippers koos er daarom voor om voor de sluis voor anker te gaan, totdat de problemen waren opgelost. Pleziervaart kon omvaren via de Zuid-Willemsvaart door Den Bosch. Vrachtschepen mogen daar niet meer komen sinds het Máximakanaal is geopend.

