Harde woorden Farmers Defence Force bij overleg stikstofmaatregelen: 'Niemand kan ons aan'

De nieuwe boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) heeft vrijdag in de Statenzaal van Brabant gedreigd met harde acties als de stikstofmaatregelen niet van tafel gaan. Waar de traditionele ZLTO tijdens de Statenvergadering nog aandrong op uitstel was Mark van den Oever van FDF harder getaald: “Als het niet goedschiks gaat, dan maar kwaadschiks. Wij zijn opgestaan en gaan niet meer liggen. Niemand kan ons aan."

Na zijn toespraak klonk buiten voor het provinciehuis luid gejuich. Daar volgden honderden boeren op een groot scherm het inspreekmoment voor de Statenvergadering.

Uitstel vergunning milieuvriendelijke stal

Provinciale Staten praten vrijdagmiddag over de interimomgevingsverordening. Daarin wordt geregeld dat boeren niet op 1 januari 2020 een vergunning voor een milieuvriendelijke stal moeten indienen, maar pas op 1 april 2020.

Het CDA wil verder uitstel. In de wandelgangen klinkt vanuit de hoek van GroenLinks dat er een compromis in de maak is. De VVD wil dat boeren met een plan voor een innovatieve stal uitstel krijgen. GroenLinks-gedeputeerde Rik Grashoff heeft al eerder gezegd dat hij zou zoeken naar zo'n extra ruimte.

Emoties lopen hoog op

Mark van den Oever van FDF was een van de vele sprekers. Waar iedereen vooral aandrong op meer tijd voor de boeren om maatregelen te nemen, was de taal van Van den Oever veel harder: “Wij waarschuwen u. De emoties zijn veel groter dan u kunt bevroeden”, zei hij. Hij zei dat die emoties zo hoog zitten dat de boeren 'ambtelijke spelletjes niet meer accepteren'.

Met deze maatregelen veroordeelt u boeren tot de doodstraf. - Boer Rob Schellekens.

Een aantal boeren, onder wie Rob Schellekens, zei dat er eigenlijk geen stikstofprobleem is. Dat wordt volgens hem aangepraat door het RIVM dat verkeerde rekenmethodes hanteert, slinkse politici en de media. “Met deze maatregelen veroordeelt u boeren tot de doodstraf”, aldus Schellekens.

'Voorkom dat we met een grote tractor binnenrijden'

“Boeren worden het slachtoffer van de hebzucht van linkse partijen”, zei Theo Heeren, boer in Odiliapeel. Hij bedoelde dat er te veel geld naar plukjes natuur gaat met een paar zeldzame gewassen waarvan het in de rest van Nederland wemelt. Hij toonde een kleine tractor die hij in zijn broekzak had meegenomen. “Voorkom dat we net als in Groningen met een grote tractor binnenrijden. De maat is vol”, aldus Heeren.

Tegengeluiden

Er waren ook tegengeluiden. Lars Koreman zei namens Naturmonumenten, Brabants Landschap en Brabantse Milieu Federatie dat de natuur lijdt onder stikstof. Volgens hem zijn de maatregelen van groot belang. Maar, voegde Koreman er aan toe, ook het verkeer en de industrie moeten worden aangepakt.

Maria Berkers van het Burgerplatform wees met de beschuldigende vinger naar de grote boeren met industriële bedrijven. "Die grote boerenbedrijven trekken graag de portemonnee voor het felle boerenprotest. Delen van Brabant veranderen ondertussen in stinkende agrarische bedrijfsterreinen. De aarde wordt geplunderd voor veeteelt waarvan 80 procent wordt geëxporteerd. Wij blijven met de stank en de mest zitten en familiebedrijven komen in de knel”, aldus Berkers.

Na afloop van de inspraakronde overhandigde Annemarie de Ceuster symbolisch een sleutel van een boerenbedrijf en een petitie aan de Statenleden.