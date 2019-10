Den Bosch, stad van carnaval, cultuur, Bossche bollen en... data

Veel daarvan zal de toevallige passant van Den Bosch niet meekrijgen. Want veel van de seminars en ontmoetingsactiviteiten zijn bedoeld voor hen die zich vanwege werk, studie of interesse toch al bezighouden met de materie.

Maar in de stad zijn ook activiteiten voor de toevallige voorbijganger of geïnteresseerde. Zo is er de Google Truck, waar je vaardigheid op internet bijgespijkerd wordt. In de Mirror Room kun je ondergaan hoe jijzelf bijdraagt aan data en hoever je wil gaan om jouw persoonlijke data wel of niet met de buitenwereld te delen.

Dat data en Den Bosch een verbinding met elkaar zijn aangegaan heeft alles te maken met de komst van JADS. Drie jaar geleden begon die universitaire opleiding in het voormalige klooster Mariënburg en trekt studenten uit heel de wereld naar Den Bosch.

Bas van Leeuwen is 'Business Development Director' bij JADS en in die hoedanigheid zorgt hij ervoor dat zijn universiteit en de praktijk in het bedrijfsleven, overheden en instellingen van elkaar weten en zoveel mogelijk aan elkaar hebben.

Van Leeuwen: "Data is eigenlijk een verzameling gegevens die samen tot iets nieuws leiden. Nu verwerken we dat digitaal, maar het is natuurlijk van alle tijden. Eeuwen geleden werden bijvoorbeeld scheepslogboeken gebruikt om nieuwe vaarroutes te ontwikkelen."

Lees verder na de video:

Jan Hoskamp heeft als wethouder van Den Bosch veel met JADS en de Data Week te maken. Steeds meer is hij het belang van data voor zijn stad gaan inzien.

"Behalve de opleidingen die wij in huis hebben, is ook maar liefst tien procent van de arbeidsplaatsen in Den Bosch gerelateerd aan data en ICT. Dat betekent zo'n tienduizend banen in deze sector en ook daarom profileren we ons als datastad."

Hoskam ziet zijn stad ook veranderen door de komst van JADS en de toename van bedrijven die zich met data bezighouden.

"Die invloed is er zeker. De internationale studenten nemen ook een andere taal mee. Mijn eigen kapper heeft daarom ook een Engelstalige kapper aangenomen. De stad is er wat internationaler door geworden."

Hoskam maakt zelf, als wethouder maar natuurlijk ook privé, ook gebruik van data.

"Ik gebruik bijvoorbeeld regelmatig de Schwung-app. Die hebben we als gemeente zelf ontwikkeld. Die zet je aan als je op de fiets zit, waardoor de stoplichten sneller op groen springen als je er aankomt. In Den Bosch zijn de stoplichten aangesloten op deze app. Want Den Bosch wil niet alleen een datastad, maar ook een fietsstad zijn."

Hoskam heeft de komende 'Den Bosch Data Week' zijn handen vol aan activiteiten waar zijn aanwezigheid gewenst zal zijn. Hij hoopt dat hij daar 'de gewone Bosschenaar' ook zal tegenkomen.

"Want het geeft inzicht in internationale ontwikkelingen, maar ook voor het leven in Den Bosch. Want het doel hier is niet het verzamelen van data, maar om mensen gelukkiger te maken. Of dat nou op het gebied van gezondheid is, onderwijs, of verkeersdoorstroming. Al die dingen zijn belangrijk en daar doen wij hier ons best voor."