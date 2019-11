Saskia en Rachel runnen eigen dierenambulance en zijn in de race voor titel Brabander van het Jaar

Er klinkt een luid alarm. Saskia en Rachel veren op. Het is de telefoon van hun dierenambulance. "Goedemiddag, met dierenambulance Land van Cuijk." Er blijkt een duif tegen een raam te zijn gevolgen. Het beestje is bewusteloos. Of de dames van de dierenambulance even willen komen kijken hoe het met het diertje gaat.

We willen graag helpen

Saskia en Rachel zijn allebei vrijwilligers geweest op een dierenambulance. Maar ze merkten dat zieken en gewonde dieren in de buurt van Cuijk vaak lang op hulp moesten wachten. Rachel: "Dat konden we niet aanzien. Dus toen vroegen we ons af wat we zelf konden betekenen." Saskia: "We zijn gek op alle dieren en die willen we graag helpen."

Daarom kochten ze hun eigen dierenambulance. Daarmee staan ze altijd voor de dieren klaar. Rachel legt uit: "We zijn altijd bereikbaar. Dag en nacht, bij mooi weer of slecht weer. We passen er ons hele leven op aan."

Bekijk hier hoe Saskia en Rachel op pad gaan met hun eigen dierenambulance:

Het runnen van de dierenambulance is een hele onderneming, want Rachel en Saskia hebben allebei ook nog een baan en een gezin. En ze krijgen nog geen subsidie. Saskia: "Gelukkig krijgen we hulp van dierenarts De Peelhorst. Die helpt ons vaak gratis als we langskomen met dieren die in nood zijn."

Kers op de taart

De felgele ambulance van Saskia en Rachel zet koers naar het vogelasiel in Bergen. Hier gaan ze een blauwe reiger ophalen. Het beestje is gevonden in een woonwijk en was gedesoriënteerd. Nu hij in het asiel tot rust is gekomen, gaan Saskia en Rachel hem uitzetten in de natuur.

Saskia zet de reiger terug in de natuur

Even kijkt het beestje verbaasd om zich heen als hij wordt vrijgelaten. Dan schudt hij zijn vleugels uit en vliegt hij weg. Saskia en Rachel kijken tevreden toe. Rachel: "Dit is een van de mooiste momenten in ons werk. Dieren gezond en wel weer de natuur in zetten." Saskia: "Ja, dit is wel de kers op de taart."

