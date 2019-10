Brabantse coalitiepartijen dringen aan op extra tijd: 'Kom na 1 december zo snel mogelijk met plan'

Boeren volgen in een zaal van het provinciehuis het statendebat over de landbouw. (Foto: ANP)

De coalitiepartijen in het Brabantse parlement lijken opnieuw tijd te gaan kopen in het stikstofdebat. Ze dringen er vrijdag door middel van een motie op aan dat Gedeputeerde Staten zo snel mogelijk na 1 december 2019 met een plan komen hoe de gebiedsgerichte aanpak in Brabant moet worden geregeld.

Dat betekent dat Provinciale Staten dan willen weten in welke gebieden (boeren)bedrijven wel of niet mogen uitbreiden. Ook willen de coalitiepartijen dat er zo snel mogelijk na 1 december van dit jaar duidelijkheid is hoe Gedeputeerde Staten het provinciale stikstofbeleid en het nationale beleid op elkaar afstemmen.

Minder stikstof in de natuur

De coalitiepartijen zijn blijkbaar niet blind voor wat er in Den Haag op het gebied van stikstof wel en niet wordt geregeld. Ze stellen in hun motie dat Rijk en provincie allebei hetzelfde willen, namelijk minder stikstof in de natuur en een duidelijk toekomstperspectief voor alle sectoren.

'Veel onrust'

VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks constateren dat er nu veel onrust is in de maatschappij en dat iedereen toe is aan rust en duidelijkheid. Rijk en provincies hebben aangegeven dat zij op 1 december duidelijkheid willen bieden over stikstofmaatregelen.

Gedeputeerde Grashoff heeft al aangegeven dat hij wil nadenken over specifieke maatregelen voor (boeren)bedrijven vlakbij natuurgebieden.

Vrijdagmiddag stemming

Dat alles overwegende stellen de coalitiepartijen voor dat GS zo snel mogelijk na 1 december aan PS laten weten hoe zij verder willen gaan en hoe dat gebeurt in samenspraak met maatschappelijke organisaties.

Provinciale Staten stemmen later vrijdag over deze motie. De Statenvergadering is hier live te volgen.