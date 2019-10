Zonta van den Goorbergh (13) is zoon van Jurgen en rijdt nu al tegen grote jongens in de wereldtop

Vooral vader Jurgen is erg trots op wat zijn zoon dit seizoen presteert. 'We hebben een geweldig jaar gereden bij de Rookies Cup. Elke wedstrijd reed Zonta in de top 15", vertelt Jurgen trots. Naast de Red Bull Rookie Cup rijdt Zonta ook in het de Spaanse European Talent Cup. Daar rijdt hij in november in Valencia zijn laatste wedstrijd van het seizoen. "Tot nu toe gaat het seizoen boven verwachting."

'Je krijgt wel eens een duw'

En dat is opmerkelijk als je bedenkt dat Zonta een van de jongste coureurs in zijn klasse is. Hij moet het opnemen tegen jongens die fysiek een stuk sterker zijn. Daarom traint hij volop met een personal trainer. "Zeker op de baan krijg je nog wel eens een duw hier en daar", zegt vader Jurgen. "Alles wat je dan extra hebt aan kracht en fysiek is dan mooi meegenomen."

Hoe Zonta traint voor zijn motorraces zie je in de onderstaande video. De tekst gaat verder na de video.

Het trainen met een personal coach vindt Zonta niet het allerleukste. "Het liefst ga ik bijvoorbeeld mountainbiken met mijn vrienden. Maar het allerliefste zit ik natuurlijk op de motor."

De jonge coureur heeft uiteindelijk maar één droom: "Ik wil in de MotoGP rijden." Alle plannen zijn nu gericht om die droom ook uit te laten komen. In 2020 rijdt Zonta weer de Red Bull Rookies Cup en de European Talent Cup.