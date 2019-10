Politie weet nog niet wie dodelijk slachtoffer Den Dungen is, drugslab wordt vannacht bewaakt

De politie weet nog niet wie de man is die vanochtend dood werd gevonden bij een drugslab aan de Spekstraat in Den Dungen. Ze laat weten dat het lichaam van de man is overgebracht naar het mortuarium. Er is nog niemand aangehouden. “De plek wordt vannacht bewaakt”, zo laat de politie weten.

De man werd donderdagnacht gevonden bij het drugslab dat was ingericht in een van de kassen van een voormalig tuincentrum. Het slachtoffer is door een explosie om het leven gekomen. Wat er precies werd geproduceerd in het drugslab is niet bekend.

Het drugslab wordt zaterdag ontmanteld en afgevoerd door het Landelijk Faciliteit Ondersteuning Ontmanteling.