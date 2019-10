Explosie in drugslab Den Dungen werd man fataal

Het sporenonderzoek was aan het begin van de vrijdagmiddag nog altijd bezig. Het lichaam van het slachtoffer is nog niet geborgen. De identiteit van de man is nog niet vastgesteld . "Er zijn op dit moment nog geen verdachten aangehouden", laat een politiewoordvoerder weten.

Opkijken

Het drugslab was ingericht in een van de kassen van een voormalig tuincentrum. Wat er precies in het laboratorium geproduceerd werd, is nog niet duidelijk. Het onderzoek gaat volgens een politiewoordvoerder nog enige tijd in beslag nemen. "Een drugslab stap je niet zomaar binnen", legt hij uit. "Dat moet heel veilig gebeuren."

Buurtbewoners laten weten dat zij opkijken van de vondst van het drugslab. Op het complex kwamen volgens hen dagelijks tientallen mensen. "Gewone, nette mensen", zegt een buurman. "Als er vreemde mensen kwamen, had de buurt dat echt wel gemerkt. Iedereen kent elkaar hier. "

Het onderzoek naar het drugslab in Den Dungen begon 's nachts. (Foto: Bart Meesters)

Gasmaskers

Aan de Poeldonk in Den Dungen werd vrijdagochtend een gewonde, verwarde man gevonden. Hij is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek. Volgens een ooggetuige 'gingen de kaken van de man flink op en neer'. "De brandweer moest hem met gasmaskers op benaderen."

Of er een link is met de dode man die donderdagnacht werd gevonden bij het voormalige tuincentrum aan de Spekstraat is niet bekend.