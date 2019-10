Vrienden willen eerbetoon voor verongelukte trucker Daisy: ‘Ze verdient het’

Een eerbetoon dat haar vriendin Daisy Peters verdient: truckers die haar in een konvooi de laatste eer bewijzen. Het plan van Frauke Wanschers uit Boxmeer was dat er een stuk of vijftig chauffeurs mee zouden doen, maar inmiddels hebben zich er al honderden gemeld. Vrachtwagenchauffeur Daisy kwam donderdag om het leven bij het ongeluk op de A50 bij Oss.

“We waren begonnen om wat naaste collega’s en vrienden te zoeken en te regelen dat zij mee zouden rijden. Maar het is zo groot geworden. Dat hadden we niet verwacht”, vertelt Frauke. “Dit had ze echt geweldig gevonden. Ze verdient het ook.”

Met ‘we’ doelt ze op haarzelf en Tom Knuiman, een andere goede vriend van Daisy. Ze voelden allebei dat ze iets wilden, ‘nee moesten’, doen. “Ze was gewoon een top-, top-, topmeid. Altijd vrolijk en spontaan. Niet groot, maar wel goedgebekt. Een engeltje met een b ervoor”, zegt Frauke.

LEES OOK: Vrachtwagenchauffeur overleden na ongeval op A50, collega's 'zwaar aangeslagen'

De uitvaart van Daisy is volgende week zaterdag. De 26-jarige Oeffeltse woonde inmiddels in het Limburgse Afferden. Vanuit daar is het de bedoeling om samen naar Beuningen te rijden, waar de dienst gehouden wordt. “Bij het crematorium daar zit een industrieterrein. Daar is eerder plek voor zoveel vrachtwagens.”

Botsing A50

De chauffeur kwam donderdag tijdens haar werk om het leven. Ze reed door nog onbekende oorzaak achterop een andere vrachtwagen op de A50 bij Oss-Oost. Beige wagens vlogen in brand. Daisy overleefde het niet.

“Het nummer of zinnetje ‘Zeg me dat het niet zo is’ spookt constant door mijn hoofd”, vertelt Frauke. “Er is een stuk weg. Het doet onmogelijk zeer. We waren gisteren bij de familie en je hebt het idee dat ze even boven is en straks er weer aan komt.”

Daisy was volgens haar vriendin een bekende in het transportwereldje. Ze krijgt telefoontjes vanuit het hele land van vrachtwagenchauffeurs die mee willen doen. “Mensen uit Den Haag, Overijssel. Ze komen overal vandaan.” Het is de bedoeling dat ze zaterdag met roze en zwarte linten in het konvooi rijden. Zwart omdat dat bij dit soort gebeurtenissen hoort en ‘roze omdat Daisy zo van de kleur hield’.

Langer eerbetoon

Omdat er zoveel belangstelling is, is er sinds zaterdagochtend ook een nieuw idee ontstaan bij Frauke. Het liefste zou ze zien dat chauffeurs, maar ‘gewone automobilisten mogen natuurlijk ook meedoen’, een week lang rondrijden met roze spiegels of linten voor Daisy. “Als we dan toch bezig zijn. Dat zou helemaal geweldig zijn.”